Soldes d'hiver 2021 : Samsung Galaxy Z Flip à 839 €, AirPods, TV OLED LG, MSI ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy Z Flip qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2636 x 1080 pixels, tandis qu'un second écran AMOLED de 1,06 pouce est sur la face externe. Ce Samsung Galaxy Z Flip exploite un SoC Snapdragon 855+ accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne.

Le mode Flex est garanti pour fonctionner de 75 à 115°. Quand l'appareil est plié, l'affichage se divise en deux écrans de 4 pouces, afin de visualiser le contenu sur la moitié supérieure de l'écran et un contrôle sur la moitié inférieure.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter à l'arrière d'un double capteur photo avec un module principal de 12 mégapixels, et second module de 12 mégapixels également. À l'avant, vous retrouverez un capteur photo frontal de 10 mégapixels. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 3300 mAh et est compatible avec le chargement rapide et la recharge sans fil.

Vous pourrez profiter du Samsung Galaxy Z Flip 256 Go à 839 € au lieu de 1500 € chez Rakuten !



Mais ce n'est pas la seule jolie offre de la journée, en effet, vous pourrez trouver ci-dessous notre sélection de réduction de prix :

*Vous pourrez toujours utiliser chez Cdiscount le coupon 10EUROS pour bénéficier de 10 € de réductions supplémentaire dès 99 € d'achat, mais aussi du coupon TRENTEEUROS pour profiter de 30 € de réduction dès 399 € d'achat !





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la brosse à dent électrique Oclean X Pro en forte promotion, mais aussi les smartphones Motorola Edge, Oppo Reno 2 et l'assistant vocal Google Nest mini à prix réduit !