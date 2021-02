Soldes d'hiver 2021 : le smartphone OnePlus 8T, mais aussi les TOP offres du jour

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8T qui propose un affichage FHD+ Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8T embarque un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur ce smartphone on retrouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un module monochrome de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin le 8T est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide Warp Charge 65.

Vous pourrez profiter du smartphone OnePlus 8T 128 Go à 449 € au lieu de 599 € chez Rakuten !



