Soldes d'hiver 2021 : le smartphone Realme 6, un disque SSD Samsung, l'iPad Air 2020 et bien d'autres

Les soldes d'hiver 2021 se poursuivent et tendent vers la fin, ce qui n'empêche pas les e-commerçants de proposer toujours plus de bons plans sur des produits high-tech !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Realme 6 qui est équipé d'un écran FHD+ de 6,5 pouces sur une dalle LCD avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. L'appareil photo frontal peut réaliser des captures de 16 mégapixels qui se feront grâce à un poinçon situé sur la partie haute du téléphone.

À l'arrière du Realme, vous retrouverez un capteur principal de 64 Mégapixels couplé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur en noir et blanc de 2 mégapixels et enfin une macro de 2 mégapixels.

Ce smartphone possède un SoC Helio G90T de MediaTek, très performant lorsqu'il est associé à 4 ou 8 Go de RAM en fonction du modèle, mais aussi 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage. Le Realme 6 est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide jusqu'à 30 W.

Le smartphone Realme 6 est actuellement proposé à 139 € au lieu de 249 € avec le coupon 10EUROS chez Cdiscount !



Vous pourrez également trouver ci-dessous d'autres offres disponibles chez les e-commerçants à l'occasion des Soldes d'Hiver 2021 :

*Vous pourrez toujours utiliser chez Cdiscount le coupon 10EUROS pour bénéficier de 10 € de réductions supplémentaire dès 99 € d'achat, mais aussi le coupon 25EUROS pour profiter de 25 € de réduction dès 249 € d'achat !

