Soldes d'hiver Dell : jusqu'à 800 € d'économie sur une sélection d'ordinateurs

La marque Dell est connue de tous, créée en 1984 par Michael Dell au Texas, elle est aujourd’hui une des entreprises leaders du marché informatique.

Jusqu’au 8 février, les soldes d’hiver sont présentes sur le site de la marque et nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans estampillés Dell.

Prenons l’exemple du PC portable Dell XPS 17 qui profite de 800 € d’économie sur le site officiel de Dell.

Il est doté d’un écran de 17" avec une définition de 1920 x 1200 pixels et une luminosité de 500 cd/m². On profite aussi du processeur Intel Core i7-11800H avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage SSD M.2.

Le PC portable est équipé de quatre ports Thunderbold 4, d’une prise jack, d’une webcam 720p et d’un logement de carte SD. Il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Pour profiter des derniers jeux du moment, il intègre une puissante carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3050.

Sur le site de Dell, le PC portable Dell XPS 17 est au prix réduit de 1699 € au lieu de 2499 €.



