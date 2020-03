"La sonde Voyager 2 va couper tout contact avec la Terre pendant 1 an"

La sonde Voyager 2 qui évolue actuellement au-delà de l'héliopause devrait ne plus pouvoir communiquer avec la Terre pendant un an. Une coupure programmée par la NASA.

Pendant 1 an, la Terre n'aura plus aucune information de la part de la sonde Voyager 2 qui navigue au-delà de l'influence des vents solaires, à plus de 18 milliards de kilomètres de notre Terre.

La sonde continue de renvoyer régulièrement des données sur l'environnement dans lequel elle évolue, le vide interstellaire qui sépare les différents systèmes solaires de notre galaxie. Les communications sont interceptées par une antenne australienne, baptisée DSS-43.

C'est cette antenne qui nécessite des améliorations et un entretien importants. L'antenne fait la taille d'un immeuble de 20 étages, et les opérations ne maintenance et d'évolution technique devraient durer un peu plus d'un an.

Cela fait 50 ans que l'antenne située à Canberra officie sans avoir subi d'évolution majeure. Les travaux devraient se terminer d'ici janvier 2021 dans le meilleur des cas, avec une réactivation les mois suivants.

Pendant cette période Voyager 2 sera placée en position de veille pour économiser de l'énergie afin d'être réactivée quand la Terre sera capable de recevoir à nouveau ses signaux.