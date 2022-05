Sonic Frontiers : SEGA affiche de grandes ambitions

SEGA compte bel et bien surprendre les joueurs et les critiques avec son prochain Sonic Frontiers.

Alors que l'on n'a encore aucun visuel de gameplay de Sonic Frontiers, SEGA vient de réaffirmer ses ambitions autour du titre, qui n'aura d'autre choix que de cartonner.

SEGA prévoit ainsi de lancer Sonic Frontiers en fin d'année. Le jeu sera le premier à s'afficher sur la nouvelle génération de consoles de salon, et aura également la lourde tâche de relancer une franchise qui reste certes populaire, mais en perte de vitesse depuis des années.

Avec Sonic Frontiers, il sera question de proposer un titre en monde ouvert, et on sait que SEGA a eu beaucoup de mal à opérer cette bascule. La marque évoquait ainsi la nécessité de penser l'open world différemment que sur les autres jeux afin de mieux mettre en lumière la vitesse de son hérisson bleu (un même argument avait été avancé pour l'abandon du projet Superman il y a quelques années, les limites techniques de l'époque ne permettant pas de proposer un univers crédible ou assez fluide pour le titre).

Lors d'une réunion, le PDG Haruki Satomi a ainsi déclaré "Nous nous sommes fixé des objectifs internes, alors qu'il existe un rapport entre les notes élevées des titres sur les agrégateurs externes et des ventes élevées en Europe et Amérique du Nord. Si un jeu obtient des notes élevées, il peut devenir un achat indispensable pour les joueurs et possiblement entrer en synergie avec les ventes. Donc nous travaillons à perfectionner notre jeu à l'approche de sa sortie."

En clair, SEGA mise énormément avec Sonic Frontiers qui devra relancer la franchise et élargir le parc de joueurs de la marque. SEGA a bien compris qu'il n'était plus question de miser uniquement sur la nostalgie et le succès brut de la franchise, mais qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure pour renouveler ses titres et le gameplay proposé.

Sans date précise de sortie, Sonic Frontiers est malgré tout prévu pour cette fin d'année.