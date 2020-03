La marque SONOS abandonne ainsi son "mode recyclage", un système qui soulevait la controverse depuis plusieurs mois.

L'idée partait d'une bonne intention : encourager les utilisateurs à recycler leur matériel lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Mais dans les faits, la procédure encourageait plutôt à la surconsommation et à la création de déchets électroniques.

La fonction était assez simple : via son programme "Trade Up", SONOS proposait à ses clients équipés d'une enceinte d'ancienne génération de profiter d'une remise de 30% sur un modèle plus récent. Lorsque l'utilisateur acceptait l'offre, son matériel existant passait alors en "mode recyclage" et devenait complètement inutilisable. SONOS encourageait alors les utilisateurs à confier leur ancien matériel aux centres de recyclage plutôt que d'organiser la collecte, bien trop couteuse en empreinte carbone.

Il était donc laissé au bon soin de l'utilisateur de recycler son produit, ou pas, mais quoi qu'il en soit, le processus transformait une enceinte fonctionnelle en brique inutilisable... Une situation qui a soulevé la gronde d'une partie des utilisateurs pointant du doigt le fait qu'il est aberrant de briquer ainsi du matériel fonctionnel qui peut trouver une seconde vie en dehors du recyclage.

SONOS a donc mis un terme à son "Mode Recyclage", mais propose toujours une réduction de 30% sur ses nouveaux produits. Il suffit de communiquer le numéro de série d'un ancien appareil pour l'obtenir, mais SONOS ne lance plus de verrouillage du matériel, qu'il est alors possible d'offrir.

La marque s'excuse par ailleurs de ne pouvoir rétablir les anciens modèles déjà concernés par le mode recyclage.