Sony : 25 jeux exclusifs à la PlayStation 5 en cours de développement

Si pour la plupart des joueurs, le constat n'est pas évident, principalement parce que le parc de PS5 disponibles reste faible, il est néanmoins factuel : La PS5 ne dispose pas encore d'énormément d'exclusivités ni même de titres réellement taillés pour ses capacités.

On peut compter sur quelques titres définitivement orientés vers la next gen, mais coté exclusivités, Sony ne brille pas encore véritablement sur PS5. Il faudra patienter pour voir arriver ces exclus promises par la marque, et Sony souhaite rassurer.

Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios a ainsi annoncé que plus de 25 titres exclusifs à la PS5 étaient actuellement en développement au sein des studios de Sony et des partenaires. Il précise également que la moitié de ces titres constituent de nouvelles licences.

Interrogé par Wired, le cadre s'excuse à nouveau pour la pénurie qui frappe la console de Sony, précisant que la marque met tout en oeuvre pour produire les consoles le plus vite possible et qu'une augmentation de la production devrait intervenir au milieu de l'été. Malheureusement cette augmentation de production ne devrait pas parvenir à en finir avec la pénurie qui devrait courir encore une partie de l'année 2022.