Sony : vers l'arrêt de la production pour la PlayStation 4

Sony aurait déjà mis un terme à la production de PlayStation 4 à en croire un nombre grandissant de revendeurs japonais.

Certaines enseignes localisées au Japon affirment ainsi qu'il n'est déjà plus possible de se réapprovisionner en consoles PS4 chez Sony. D'ailleurs, on peut déjà voir que certaines références ont disparu du site officiel de Sony, comme les versions 1 To, 2 To et PS4 Pro.

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX — Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021

La fin de production se fera étape par étape et continent par continent. On devrait ainsi toujours trouver des consoles PS4 en Europe en attendant que la PS5 soit pleinement disponible, mais elle devrait néanmoins disparaitre des étals dans l'année.

La PlayStation 4 a été lancée en novembre 2013 et aura été vendue à plus de 113,7 millions d'exemplaires , devenant la 2e machine la plus vendue par Sony derrière la PS2. La PS4 aura néanmoins été la console la plus rentable de Sony, notamment grâce au dématérialisé et aux services proposés par la marque.