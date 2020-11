Sony : aucune PS5 dans les rayons des boutiques le 19 novembre

Des précommandes, et puis c'est tout ! Sony a malheureusement confirmé une fois de plus que les stocks de PlayStation 5 étaient ultra limité pour le lancement de la machine, précisant qu'en conséquence, aucune machine ne sera disponible en rayon dans aucune boutique le 19 novembre.

Au lendemain des précommandes chaotiques de la PS5, Sony laissait entendre qu'une seconde vague de précommandes serait prochainement organisée, et que dans le pire des cas, des machines étaient prévues pour de la vente en direct dans les rayons des boutiques, même si le stock est limité...

Au final, il ne faudra rien attendre de plus que les précommandes initiales (pour celles qui n'ont pas déjà été annulées) puisque Sony a confirmé qu'il n'y aura aucune machine de disponible dans les rayons des magasins, qu'ils soient partenaires ou non de la marque.

La marque appelle les joueurs à ne pas faire la queue devant les boutiques pour rien, et à privilégier le click'n collect. Mais dans les faits c'est bel et bien un problème de stock qui expliquerait la situation : y compris dans les boutiques en ligne, on ne devrait pas voir énormément de nouveau stock de PS5 se rendre disponible.