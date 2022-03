SONY BRAVIA XR55X90J : -300€ pour la TV, mais aussi de belles réductions sur notre sélection(Logitech...)

Aujourd'hui, nous mettons en avant la TV SONY BRAVIA XR55X90J qui bénéficie de 400 € de réduction sur Carrefour.

Elle possède un écran LCD avec une diagonale de 55" (140 cm), une définition Ultra HD de 3840 x 2160 px et un angle de vision de 178°. La technologie XR de Sony offre des couleurs, des contrastes et des images de qualité. Côté son, nous profitons d'un son qui suit l'action pour le meilleur réalisme et d'un son Surround 3D.

Au niveau des connectiques, la TV intègre 2 ports HDMI, 2 ports USB et un port CI+. Les finitions de la TV sont soignées avec des pieds fins et réglables. Cette smartTV vous donne accès à plus de 5000 applications comme Netflix, Amazon Prime, Disney+.... Elle propose aussi la fonctionnalité Google Cast et l’assistant vocal Google via le micro intégré à la télécommande.

Sur Carrefour, la TV SONY BRAVIA XR55X90J est au prix de 999 € au lieu de 1399 €.



