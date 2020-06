Sony : un brevet concernant le menu de la PlayStation 5

Si l'on ne connait pas encore l'apparence de la PlayStation 5 de Sony, on ne sait pas non plus à quoi ressemblera son interface. La marque a systématiquement changé les menus de ses consoles au fil des versions, et même au sein des générations pour proposer une interface de plus en plus ergonomique et riche.

Dans un brevet, on découvre toutefois quelques éléments du menu. Déposé par Sony, le brevet en question présente un menu finalement proche, dans l'esprit, de celui de la PlayStation 4.

On retrouverait différents carrousels pour les fonctionnalités majeures, puis différents niveaux de profondeur pour les options, fonctionnalités et sous-menus. On peut ainsi voir comment seront regroupées les informations propres à un jeu (notamment son historique de succès ou performances globales et statistiques du joueur...

Malheureusement, il n'y a pas de grandes révélations concernant des fonctionnalités exclusives dans le brevet, mais Sony rassure en conservant un menu qui a déjà fait ses preuves et se montre efficace et clair.