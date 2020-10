Sony et Burger King dévoilent le son de démarrage de la PlayStation 5

La marque Burger King est passée maître en matière de communication sur les réseaux sociaux, et c'est ainsi que Sony a décidé de profiter de la popularité de la chaine de Fast Foods pour proposer un teasing de plus autour de sa PlayStation 5.

Sony et Burger King ont noué un partenariat dans le but de communiquer autour de la PlayStation 5. Et comme toujours avec Burger King, la communication est légèrement décalée pour faire le buzz.

Un mois avant le lancement officiel de la PS5, on découvre ainsi un spot publicitaire simpliste et un peu loufoque sur Twitter. La vidéo est accompagnée de la légende "Est-ce que les Whoppers font habituellement ça". On peut alors voir la mascotte de la marque ouvrir un sachet en papier et une lumière qui illumine son visage, le tout avec un jingle sonore.

On avait déjà entendu ce jingle l'air de rien lors du dernier événement PlayStation, et il s'agit en réalité du son de démarrage de la PlayStation 5. Rien de très transcendant en apparence. Pourtant, ce sont de lancement plutôt est caractéristique d'une stratégie majeure de Sony sur sa console : la vitesse de lancement.

On sait ainsi que la PS5 profitera d'un SSD custom pour proposer des jeux quasiment sans aucun temps de chargement. Sony avait également dit qu'il serait possible d'arrêter son jeu puis de reprendre sa partie en quelques secondes à peine... Le jingle est donc court pour ne pas ralentir le joueur et l'on imagine qu'il ne faudra ainsi que 2 à 5 secondes pour reprendre sa partie là où on l'avait laissée...