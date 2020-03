Sony : le Coronavirus n’entraîne pas de retard sur la sortie de la PlayStation 5

C'est une question qui se pose chez les joueurs depuis quelques semaines déjà : l'épidémie de coronavirus impliquera-t-elle un report de sortie pour la PlayStation 5 ? Sony rassure et indique qu'il n'y a rien à craindre pour l'instant.

Plusieurs cabinets d'investissement ont récemment annoncé que les Xbox Series X et PlayStation 5 pourraient voir leur sortie décalée à début 2021 du fait des difficultés de production et d'approvisionnement rencontrées par Microsoft et Sony pendant l'épidémie de Coronavirus en Chine.

Mais Sony tient à rassurer : la PS5 n'affiche pour l'instant aucun retard et elle sera bel et bien proposée à l'heure prévue cette fin d'année. Sony est clair : Le coronavirus n'a pas encore retardé le lancement de la PS5 pour le moment.

Cela ne veut pas dire que la situation n'évoluera pas dans les semaines qui viennent toutefois. Sony a récemment présenté les détails techniques de sa machine, mais aucun visuel officiel de la PS5 n'a encore été partagé pour l'instant.