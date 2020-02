Sony : le directeur financier de la division PlayStation évoque le prix de la PlayStation 5

Hiroki Totoki, directeur financier de la division PlayStation chez Sony a récemment pris la parole devant les investisseurs du groupe et évoqué le prix de vente de la machine.

Dans le cadre de la présentation de son bilan financier aux investisseurs, Hiroki Totoki a pris la parole dans le but de rassurer les actionnaires concernant la stratégie commerciale prévue autour de la PlayStation 5.

Sony a rappelé souhaiter une transition douce des joueurs depuis la PS4 vers la PS5 et il sera donc question de maintenir les deux machines cote à cote pendant 2 à 3 ans. Mais cette situation inquiète les actionnaires qui ne comprennent pas comment Sony pourrait motiver les joueurs à investir dans la nouvelle machine, ce qui retarderait alors l'amortissement des investissements réalisés ces dernières années pour le développement de la PS5.

Hiroki Totoki a ainsi annoncé qu'il faudrait maitriser le coût de production de la machine, tant au niveau des composants que de la main-d'oeuvre. Sony réfléchit également encore beaucoup sur le volume de production initial qui devra correspondre à la demande sans pour autant creuser trop dans la trésorerie du groupe. Les stocks pourraient donc être limités au lancement de la machine.

Le prix de la machine n'est pas encore fixé et il semble que Sony attende encore des indices émanant de la concurrence (Microsoft) pour s'ajuster au plus proche, tout en restant rentable. Le directeur explique qu'il y a encore beaucoup d'inconnues pour évoquer quelque chose de concret pour l'instant, mais que l'objectif est de viser l'équilibre et la rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie de la PS5.

Un discours qui n'a rien de très rassurant alors que l'on attend la machine pour cette fin d'année. Visiblement, Sony n'est pas encore prêt à en dévoiler trop sur sa PlayStation 5 et compte sans doute laisser Microsoft dégainer le premier pour adapter sa communication et sa stratégie commerciale.