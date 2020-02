Sony va fermer les forums officiels PlayStation

Sony a confirmé, via un communiqué officiel, la fermeture prochaine des forums PlayStation à compter du 27 février prochain, signant ainsi la fin d'une époque sur Internet en privilégiant désormais les réseaux sociaux.

Les forums n'ont plus le vent en poupe depuis quelques années, supplantés par les réseaux sociaux, groupes de discussions de messageries privées et autres plateformes de blog. Et c'est ainsi que PlayStation a annoncé la fermeture de ses forums officiels à compter du 27 février prochain.

Ces forums étaient pourtant l'endroit privilégié des joueurs qui souhaitaient échanger ou partager leurs problèmes techniques, voire partager leur mécontentement... Mais le temps des forums est vraisemblablement révolu, et les réseaux sociaux ont pris le pas, c'est du moins l'explication la plus logique pour cet abandon, puisque Sony n'indique pas clairement les raisons de cette disparition.

Dès le 27 février, il ne sera donc plus possible de créer aucun nouveau sujet sur les forums, ni même de les consulter. Sony profite de l'occasion pour rediriger les utilisateurs vers ses pages Facebook, Instagram ainsi que vers le support technique de PlayStation.Blog.