Bon plan PS4 : Sony Interactive lance une opération spéciale (pack, accessoires...)

Le bon plan du jour concerne une opération promotionnelle lancée par Sony qui va vous permettre de faire des économies sur des accessoires et sur l’achat d’une PS4 avec The Last of Us Part II ou Ghost of Tsushima. L’opération est disponible jusqu’au 30 août 2020.

De plus, vous retrouverez également des titres PS4 en promotion jusqu’au 6 septembre 2020.

Vous pourrez retrouver toutes ces offres sur la page dédiée de Cdiscount.

Ci-dessous les offres que vous pourrez retrouver chez Cdiscount :

