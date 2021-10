Sony lance un label pour porter ses jeux vidéo sur PC

Sony compte s'investir plus largement et durablement sur la plateforme PC : le portage récent de certains titres PlayStation n'est qu'un début puisque la marque vient d'annoncer la création d'un label spécifique.

Après avoir conservé ses franchises populaires pour son seul écosystème PlayStation, Sony vise désormais l'ouverture.

Horizon Zero Dawn, Days Gone et prochainement God of War ainsi qu'Uncharted 4 font ainsi l'objet d'un portage sur PC avec un certain succès. Et les choses pourraient aller plus loin encore.

Sony a ainsi déposé la marque PlayStation PC LCC, un label qui se chargera des différents portages de ses titres à destination de la plateforme Windows. Sur la plateforme Steam, l'appellation PlayStation Mobile a récemment changé de nom pour "PlayStation PC".

C'est sans aucun doute Nixxes Software qui aura la charge de réaliser ces portages. Rappelons qu'en marge des portages PC, les jeux PlayStation sont également disponibles via le PlayStation Now. L'idée de Sony est de toucher un parc toujours plus grand de joueurs et de venir concurrencer Microsoft qui mise depuis des années sur plusieurs plateformes en simultanée.