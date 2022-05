Sony LinkBuds S : les écouteurs TWS compacts avec réduction de bruit

Sony lance de nouveaux écouteurs sans fil intraauriculaires LinkBuds S présentés comme "les plus petits et les plus légers au monde".

Peu après avoir dévoilé son nouveau casque couvrant WH-1000XM5, le groupe Sony n'en a pas fini avec les produits audio de qualité et annonce maintenant les LinkBuds S au format intraauriculaire.

Nous sommes cette fois sur des écouteurs sans fil TWS qui se veulent compacts et performants. Sony n'hésite pas à les qualifier comme "les plus petits et les plus légers au monde" tout en promettant une expérience sonore haut de gamme.

Ne pesant que 4,8 g, chaque oreillette propose un design épousant confortablement l'oreille avec un embout silicone pour assurer un premier niveau d'isolation passive vis à vis des bruits ambiants.

Les écouteurs offrent en outre une réduction de bruit active avec fonction Adaptive Sound Control adaptant les paramètres pour conserver une qualité audio en tout lieu.

On retrouve également la fonction Precise Voice Pickup pour réduire les bruits environnants et celui du vent en cas de conversation téléphonique. Pour la qualité musicale, les LinkBuds S sont compatibles avec le codec LDAC et assurent un support DSEE Extreme (sorte d'upscaling du son pour compléter les fréquences manquantes et améliorer la qualité audio).

La fonction Speak-to-Chat permettra de tenir une conversation avec une personne à proximité, la musique s'interrompant automatiquement et reprenant ensuite. On trouvera également une compatibilité avec les assistants numériques Google Assistant et Alexa.

Pour la musique comme pour le jeu

Les nouveaux écouteurs sont compatibles Bluetooth LE et pourront convenir aussi bien pour écouter de la musique ou jouer grâce à leur faible latence. Sur ce second aspect, ils peuvent générer du son spatialisé et Sony indique avoir collaboré avec Niantic Labs pour procurer une expérience particulièrement immersive sur le jeu de réalité augmentée Ingress.

L'appairage sera facilité par les techniques Fast Pair (Android) et Swift Pair (Windows). Pour ce qui est de l'autonomie, leur format compact les limite à 6 heures de fonctionnement avec la réduction de bruit.

La charge rapide assure 60 minutes d'écoute en 5 mn seulement et l'étui promet 14 heures supplémentaires. Les écouteurs TWS Sony LinkBuds S seront disponibles d'ici fin mai au prix de 199 €.