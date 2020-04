Sony offre 2 jeux à tous les joueurs sur PlayStation 4 pour le confinement

Sony va faire des heureux en annonçant offrir quelques titres aux joueurs de PlayStation 4 pour cette période de confinement. Jusqu'ici la marque n'avait pas proposé d'offre de ce type, mais elle se rattrape assez bien avec deux jeux particulièrement intéressants.

L'offre Play At Home vise, comme son nom l'indique, à encourager les joueurs à rester chez eux et à respecter les mesures de confinement en s'occupant à jouer sur leur PS4. Du 16 avril au 6 mai, on pourra ainsi mettre la main sur Uncharted : The Nathan Drake Collection ainsi que Journey.

Et ce n'est visiblement que la première étape d'un programme qui devrait se poursuivre au mois de mai avec d'autres titres offerts au fil des semaines.

Malheureusement, l'offre n'entraine pas le débridage des débits du PlayStation Store : il faudra donc s'armer de patience pour récupérer les jeux.