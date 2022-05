Sony PlayStation VR 2 : plusieurs grands jeux promis au lancement

Le groupe Sony s'emploie à renforcer la production de sa console de jeu PlayStation 5 qui a pâti des problèmes d'approvisionnement en composants en 2021 touchant toutes les activités autour de l'électronique.

La situation s'améliorant quelque peu, la firme estime pouvoir augmenter sa cadence de production jusqu'à des niveaux "jamais atteints auparavant", en augmentant la diversité des fournisseurs et en travaillant sur la logistique des livraisons.

Sony PSVR 2

Dans le même temps, Sony prépare le lancement d'un nouveau casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2 qui sera compatible avec la PS5 et qui profitera de nouvelles manettes mais dont on ne connaît pas encore la fenêtre de lancement.

Une vraie liste de jeux (ou une liste de vrais jeux) au lancement

Sans trop donner de détails, le géant nippon a tout de même voulu rassurer les investisseurs en affirmant que le casque aura un catalogue d'au moins 20 jeux majeurs à son lancement.

La présentation n'a évoqué brièvement qu'un seul titre, Horizon : Call of the Mountain, dans une variation VR, donc, et il reste à voir quels jeux seront adaptés au format de la réalité virtuelle.

On évoque ainsi Among Us VR mais aussi Firmament (par les créateurs de Myst), tandis que plusieurs studios (nDreams, Coatsink...) sont censés préparer des titres adaptés.

Avec son affichage 2000 x 2040 pixels (par oeil) en 120 Hz, ses 110 degrés d'angle de vision et son support de la 4K HDR, le casque PlayStation VR 2 devrait offrir une solide plate-forme pour s'immerger dans les mondes virtuels. Son prix (mais aussi sa date de lancement) reste pour l'heure inconnu.