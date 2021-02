Sony va porter Days Gone sur PC

Sony continue de porter certaines de ses plus grosses franchises PlayStation sur PC et le prochain à en profiter sera le très populaire Days Gone.

On s'attendait à ce que ce soit God of War qui sorte le premier sur PC après le portage par Sony d'Horizon Zero Dawn, finalement ce devrait être Days Gone

En aout dernier, on voyait apparaitre sur PC Horizon Zero Dawn, une franchise lancée sur PlayStation 4 qui a fait les beaux jours de la console et se présentait comme une vitrine technologique pour la machine de Sony.

Il s'agissait pour Sony d'un premier pas vers le portage d'un grand nombre de titres parus sur ses anciennes consoles de jeu. L'objectif pour Sony est ainsi de rentabiliser ses franchises et les investissements, en misant sur un parc de joueur plus grand. Le marché du jeu du PC est particulièrement attractif, d'autant que Sony n'arrive pas à produire suffisamment de PS5...

Sony a donc confirmé via Jim Ryan que Days Gone sortirait sur PC au printemps et qu'il ne devrait être qu'un titre parmi bien d'autres à profiter d'un portage. Le jeu sorti initialement en 2019 propose quelques phases particulièrement intenses dans lesquelles le joueur doit survivre à de véritables hordes de zombies.