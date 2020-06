Sony : le prix de la PlayStation 5 évoqué

Sony a récemment dévoilé ses nouvelles PlayStation 5 ainsi qu'une série de jeux qui les accompagnera pour leur sortie, mais rien n'a été partagé concernant le prix de la console.

Or, on sait que comme pour la génération précédente, la question du prix sera critique pour les joueurs. On se souvient ainsi que Microsoft proposait sa Xbox One 100 euros plus cher que la PlayStation 5 et tentait d'imposer ainsi son pack Kinect 2... Une stratégie maladroite qui a lourdement handicapé les ventes de la machine à son lancement et a sapé la réputation de la marque pour finalement sceller la position de la Xbox One face à sa rivale.

Avec la PlayStation 5 et notamment l'intégration d'un SSD nouvelle génération assez évoluée, on sait que le prix de la machine devrait être assez élevé... Toutefois, Sony s'est déjà dite prête à faire un effort sur le prix de la console, quitte à limiter ses mages ou même à vendre à perte pour se rattraper sur la vente d'accessoires, de jeux, services et autres royalties.

Dans une interview accordée à la BBC, Jim Ryan le patron de PlayStation a évoqué le prix de la PlayStation 5 dans le contexte particulier de la crise sanitaire et économique mondiale :

"Historiquement, notre secteur est plus à l'abri de la récession que les autres, mais cela accentue malgré tout notre besoin d'assurer avoir la bonne équation en termes de valeur. Et j'insiste beaucoup sur la notion de valeur et non de prix.

Nous devons nous montrer attentifs et assurer que la valeur globale de notre offre en termes de console et de jeux soit suffisamment attractive pour notre communauté"

Sony est donc consciente qu'après plusieurs mois de crise, les joueurs n'auront sans doute pas le même budget et qu'il faudra donc se positionner à leur hauteur pour capter le marché.

Sony garde également sans doute en tête ce que Phil Spencer avait déclaré il y a quelques mois, à savoir que peu importe les efforts qu'il faudra fournir, Microsoft se positionnera au même niveau tarifaire que la concurrence, voire juste au-dessous.