Sony : la PS4 sera encore soutenue plusieurs années

Sony avait déjà abordé le sujet bien avant la sortie de sa PlayStation 5 mais la marque confirme à nouveau : la PS4 ne disparaitra pas dans l'immédiat et les deux consoles vont se côtoyer quelques années encore.

Certains utilisateurs peuvent se poser la question de savoir quand Sony compte abandonner la PlayStation 4. Mais qu'ils se rassurent, ce n'est pas prévu dans l'immédiat, loin de là...

Traditionnellement, la bascule d'une génération à l'autre de console dure entre 2 à 3 ans... Passé ce délai, plus aucun jeu ne sort sur la précédente console. Mais avec la PS5, le cycle sera bien plus long.

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment a ainsi confirmé la situation au magazine EDGE. Ce dernier a ainsi confirmé que la PS4 ne serait pas abandonnée avant longtemps, précisant qu'elle résistera "aussi longtemps que le besoin s'en fera sentir" et qu'elle devrait avoir une plus grande longévité que la PS3.

La situation est complexe pour Sony puisque la PS5 n'est à la fois pas produite en nombre suffisant pour renouveler rapidement le parc (en considérant que chaque joueur PS4 souhaite acheter une PS5) et par ailleurs, la vente de PS5 se fait actuellement à perte pour le fabricant.

Il faudra plusieurs années à Sony pour rentabiliser sa machine et en faire une console rentable sur la partie hardware... En attendant, les bénéfices se feront sur les royalties et les jeux, mais aussi sur le parc de joueurs de PS4... La marque a confirmé que chaque jeu sortant sur PS5 sortirait aussi sur PS4 et ce pendant au moins 2 ans... Reste à savoir si cette stratégie ne handicape pas l'évolution des titres eux-mêmes.

En effet, on a pu voir avec Cyberpunk que le fossé s'est largement creusé entre les anciennes et nouvelles générations de consoles, et il parait complexe de continuer à proposer des titres sur les anciennes générations de machines sans handicaper lourdement le développement des jeux next-gen, ni d'en revenir à la situation proposée par CD Projekt.