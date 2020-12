Cyberpunk 2077 retiré du Playstation Store, la procédure de remboursement enclenchée

Le lancement du jeu Cyberpunk 2077 de l'éditeur polonais CD Projekt n'est pas de tout repos. Après les promesses en amont qui ont créé de forts espoirs, la réalité d'une pression pour sortir le titre juste avant les fêtes de fin d'année est devenue hors de contrôle.

Si la version PC répond plus ou moins aux attentes, celle pour les consoles d'ancienne génération (PS4 et Xbox) a été largement pointée du doigt pour ses bugs d'affichage et un manque criant de finalisation.

Aucune préversion n'ayant été envoyée à la presse spécialisée (contrairement à la version PC), la découverte de l'état mal fini du jeu quelques heures avant le lancement a été vécu comme une trahison et a entraîné de très nombreuses critiques négatives.

L'éditeur s'est déjà excusé, promettant correctifs dans les prochains mois et propositions de remboursement, mais le mal est déjà fait avec une chute continue à la Bourse de Varsovie et ce malgré un bon début toutes versions confondues qui a déjà permis de rembourser les coûts de développement (270 millions d'euros, l'un des plus élevés pour un jeu) et de générer un record de connexions simultanées sur Steam pour la version PC.

Les défauts de la version console du jeu continuent de faire tache, au point que Cyberpunk 2077 va être retiré du portail Playstation Store. Sony Interactive Entertainment (SIE) fait savoir qu'en l'état, le titre de CD Projekt ne répond pas aux standards de qualité requis pour figurer dans son portail et qu'il se voit donc retiré "jusqu'à nouvel ordre".

SIE propose également une procédure de remboursement pour les acquéreurs du jeu qui ne souhaitent pas attendre les patchs qui amélioreront en principe l"expérience ludique.