Sony PS5 : le support de la résolution 1440p débarque dans le firmware beta

Avec le nouveau firmware proposé en version beta pour la console Playstation 5, Sony ajoute le 1440p au menu des résolutions supportées entre 1080p et 2160p (4K / UHD).

Cette résolution intermédiaire va permettre de faire tourner nativement les jeux supportant le 1440p ou bien elle pourra faire profiter de l'antialiasing et de l'upscaling par super échantillonnage pour des jeux normalement en 4K, afin de gagner en framerate.

Il faudra toutefois vérifier que le câble HDMI est compatible. Un outil de diagnostic sera donc proposé dans les réglages pour en tester le bon fonctionnement. En revanche, cette résolution ne permettra pas d'activer le VRR (Variable Refresh Rate) qui n'est pour le moment supporté que sur les deux autres résolutions.

Listes de jeux et fonctions sociales

Le firmware propose également du nouveau pour la bibliothèque de jeux avec la possibilité de créer des listes et de les renommer. On pourra bâtir jusqu'à 15 listes de 100 jeux chacune.

On trouvera par ailleurs une nouvelle option pour comparer son stéréo et audio 3D afin de choisir son format préféré et des fonctions sociales seront ajoutées à l'interface de la console, notamment pour partager l'écran de jeu avec d'autres utilisateurs et activer des notifications afin de rejoindre une partie en cours lorsque c'est possible.

Enfin, dans la fenêtre de chat général, de nouvelles options apparaissent pour ajouter un message vocal ou diffuser des stickers.

Le firmware en beta sera accessible dans un premier temps à certains utilisateurs sur divers marchés (dont la France) avant d'être diffusé plus largement dans les semaines / mois à venir.