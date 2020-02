Sony PS5 : une page officielle de la nouvelle PlayStation

Le site officiel PlayStation propose désormais une page consacrée à la PlayStation 5. Pas d'emballement, le propos pour le moment est simplement d'annoncer que la PlayStation 5 arrive avec une sortie prévue pour les fêtes de fin d'année 2020.

Un telle information était déjà connue. Elle avait été officialisée en octobre dernier. Pour autant, Sony prévient ne pas être encore prêt à " dévoiler complètement la nouvelle génération PlayStation. " Un formulaire permet de s'inscrire pour être alerté des prochaines annonces sur la PS5.

Ces annonces porteront notamment sur la date de sortie de la PS5, son prix - qui n'a pas encore été fixé - et la liste des jeux prévus lors du lancement.



Il n'est pas clair si la page dédiée à la PS5 a été mise en ligne pour faire monter le buzz ou pour couper l'herbe sous le pied à certaines rumeurs. Sans doute un peu de deux.

Évidemment, un coup d'œil vers le passé est tentant pour se souvenir que la PlayStation 4 avait été annoncée avec divers détails le 20 février 2013 et pour une sortie fin 2013. Sauf que des détails pour la PS5 ont déjà été divulgués par Sony, de même que sa période de sortie.

On rappellera par exemple un processeur octocore AMD Ryzen de 3e génération en Zen 2 et avec GPU Navi - tous deux gravés en 7 nm - pouvant gérer le ray tracing. La PS5 prendra en charge des jeux en 8K et aura une puce audio dédiée pour du son en 3D.

Avec SSD et interface I/O dite optimisée pour améliorer les vitesses de transfert, la PS5 sera en outre rétrocompatible avec les jeux PS4 et PlayStation VR. Elle bénéficiera d'un lecteur pour des disques de 100 Go et Blu-ray 4K, une manette avec technologie haptique améliorée, des gâchettes adaptatives en fonction du jeu et connecteur USB Type-C.

Le logo de la PS5 a même déjà été introduit à l'occasion du CES 2020.