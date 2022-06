Sony PSVR 2 : Horizon, Resident Evil et No Man's Sky confirmés en réalité virtuelle

Le casque de réalité virtuelle Sony PSVR 2 compatible avec la console Playstation 5 n'a toujours pas de date précise de lancement mais on en sait un peu plus sur les premiers jeux supportés en VR.

L'événement State of Play du groupe nippon a permis de confirmer une nouvelle fois l'arrivée de Horizon : Call of the Mountain qui constituera une exclusivité pour le casque VR.

La dernière bande-annonce met l'accent sur la richesse des décors et l'effet immersif produit, à la rencontre des créatures mécanisées. On pourra utiliser des éléments du décor et les armes à disposition pour explorer le monde virtuel.

Resident Evil Village, 8ème opus de la franchise, aura lui aussi droit à un traitement en réalité virtuelle pour le casque PSVR 2 où il faudra manipuler des objets et des armes pour se frayer un chemin dans le monde horrifique.

Il n'y a pas encore encore de date de lancement et il faudra sans doute attendre celle du casque VR lui-même pour en savoir plus.

Sans surprise, No Man's Sky sera adapté au casque PSVR 2 et à la puissance de la PS5, après avoir déjà eu les honneurs du PSVR. A vous l'exploration spatiale de mondes infinis ou presque.

Il faut aussi s'attendre à une version VR de The Walking Dead : Saints and Sinners : Retribution qui arrivera apparemment avant la fin de l'année pour explorer son dangereux monde ouvert.