Sony dévoile un smartphone Xperia Pro-I à 1 799 € avec capteur de 1 pouce

Après le Xperia Pro en début d'année, Sony présente le Xperia Pro-I - avec " I " pour Imagerie - qui se destine aux créateurs de contenu. Son principal élément est un capteur photo de 1 pouce dérivé de celui de l'appareil photo compact RX100 VII de la marque.

Avec autofocus à détection de phase et des pixels de 2,4 µm, ce capteur Exmor RS de 12 mégapixels est associé à une optique Zeiss avec traitement antireflet et un objectif grand angle 24 mm. Pour l'adaptation de la profondeur de champ, il profite d'une double ouverture f/2,0 et f/4,0.

Il permet une prise de vue en RAW 12 bits et permet de filmer des vidéos 4K à 120 images par seconde. Sony souligne un autofocus avec 315 points qui couvrent 90 % de l'image. Un processeur d'image BIONZ X pour mobile autorise une prise de vue en rafale à 20 images par seconde.

Deux autres capteurs de 12 mégapixels sont associés à des objectifs ultra grand angle de 16 mm (f/2,2) et téléobjectif de 50 mm (f/2,4). Un capteur 3D iToF est en outre présent.

Un smartphone premium classique pour le reste

Le smartphone Xperia Pro-I affiche sur un écran OLED compatible HDR de 6,5 pouces d'une définition de 3840 x 1644 pixels, format 21:9 et avec taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il est équipé d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm (compatible 5G) associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, micro SDXC jusqu'à 1 To. Une batterie de 4500 mAh est avec charge rapide 30 W.

Pour le transfert des données sur ordinateur, l'USB-C est avec USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). À noter par ailleurs qu'une prise jack 3,5 mm est conservée.

Le smartphone Xperia Pro-I sera disponible en France pour le début du mois de décembre prochain à un prix de 1 799 €.