La tablette Apple iPad Pro, les écouteurs Sony WF-1000XM3 et le clavier MSI Vigor GK50 à prix CASSÉS

Aujourd'hui, on a déniché encore un très beau trio avec la tablette Apple iPad Pro, les écouteurs Sony WF-1000XM3 et le clavier MSI Vigor GK50.

Commençons par les écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony. Ces derniers offrent une réduction de bruit active grâce au processeur dédié QN1e qui est accompagné d'un système de double microphone pour annuler efficacement les bruits extérieurs.

Les écouteurs Sony bénéficient aussi d'un traitement audio 24-Bit avec technologie DSEE HX. Enfin, vous pouvez écouter votre musique pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu'à 8 h si elle est désactivée. De plus grâce à son boitier, vous profitez de 24 heures d'écoute au total.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 sont disponibles à 139 € au lieu de 250 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec la tablette tactile Apple iPad Pro 12,9" 128 Go qui profite d'une belle promotion sur Darty.

C'est une tablette tactile avec de très jolies finitions. Sa dalle Retina XDR de 12,9" permet d’afficher une définition de 2048 x 2732 px. Elle intègre aussi une batterie qui permet une autonomie maximale de 10 h. Elle a besoin d'environ 2h30 pour être rechargée totalement.

Elle est dotée d’un SoC Apple M1 qui offre de belles performances, avec 128 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Au niveau de la photo, elle est dotée à l’arrière d'un double capteur photo avec pour module principal un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle de 10 MP. Pour faire des selfies, elle est agrémentée d'un capteur de 7 MP.

L’Apple iPad Pro 12,8" 128 Go est actuellement au prix réduit de 1160 € sur Darty avec la livraison gratuite.



Finissons avec le clavier filaire MSI Vigor GK50 qui voit son prix chuter de 30 % sur Topachat.

Grâce à ses switchs mécaniques, vous profitez d'une frappe rapide et précise avec une durée de vie prolongée. Son design fin et léger est parfait pour les gamers nomades ou pour les bureaux possédant peu de place.

De plus, le clavier profite d'un rétroéclairage personnalisable grâce au logiciel MSI Dragon Center. La plaque supérieure est en métal brossé sur lequel les traces de doigts ne restent pas.

Sur Topachat, le clavier filaire MSI Vigor GK50 est au prix de 70 € au lieu de 100 € avec le code MSIWEEKS.



