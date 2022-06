Canicule : les prix fondent sur les Sony WF-1000XM4, le clavier Razer Huntsman V2 et le processeur AMD Ryzen 5

Pour notre sélection du jour, nous avons choisi trois des meilleurs bons plans avec les écouteurs Sony WF-1000XM4, le clavier gamer Razer Huntsman V2 et le puissant processeur AMD Ryzen 5 5600X.

Commençons ce dernier top de la semaine avec les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 qui profitent d’une belle réduction sur Rakuten.

Ces derniers sont pourvus de la technologie de réduction de bruit active grâce au processeur dédié Sony v1. De plus, ils sont dotés d’un système de doubles microphones qui annule efficacement les bruits extérieurs. Ils sont également certifiés IPX4 et résistent aux éclaboussures.

La batterie des WF-1000XM4 vous permet d’écouter votre musique pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 8 h si elle est désactivée. Pour finir, le boitier rajoute 24 heures d’écoute au total.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 sont au prix de 220 € au lieu de 279 € sur Rakuten avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier gamer Razer Huntsman V2 Tenkeyless qui est à prix réduit sur Amazon.

Le clavier est doté de l’éclairage Razer Chroma RGB doté de 16,8 millions de couleurs, ce qui permet de synchroniser la lumière avec vos jeux préférés. Il est fourni avec un repose-poignet magnétique en similicuir moelleux. Les touches fonctionnent via des switchs optiques offrant des points de pression variables. Ils sont accompagnés d’amortisseurs acoustiques pour profiter d’une expérience silencieuse.

De plus, nous notons la présence de 4 touches multimédias pour un contrôle pratique du son. Ces dernières sont fabriquées à partir de PBT qui offre une finition mate, robuste et texturée, beaucoup plus solide que l’ABS. Le clavier est bien en azerty.

Sur Amazon, le clavier Razer Huntsman V2 est au prix réduit de 100 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec le processeur AMD Ryzen 5 5600X profite d’une belle réduction sur Rakuten.

Ce dernier intègre 6 cœurs / 12 threads qui profitent de la technologie FinFET TSMC 7 nm. Le processeur tourne sur une fréquence de base de 3,7 GHz. Il est accompagné d’un ventilateur AMD Wraith Stealth Cooler qui permet un refroidissement haute performance et silencieux.

Grâce à l’overclocking, vous pouvez monter la fréquence jusqu’à 4,7 Ghz et le processeur vous offre 36 Mo de cache. Vous pouvez profiter de ces performances pour vos jeux préférés, mais aussi pour faire de l’encodage. Pour finir, il est compatible avec la technologie AMD VR afin de profiter un maximum de la réalité virtuelle.

Sur Rakuten, le processeur AMD Ryzen 5 5600X est au prix de 205 € au lieu de 337 € avec la livraison gratuite.



