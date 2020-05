Sony WF-SP800N : les écouteurs sans fil TWS avec réduction active de bruit

Si Apple domine l'espace des écouteurs TWS avec ses AirPods / AirPods Pro, le groupe Sony ne s'en laisse pas conter sur le segment haut de gamme avec les écouteurs WF-1000XM3 salués pour leur qualité sonore et la réduction active de bruit (224 € en promotion chez Fnac).

Elargissant son horizon, le groupe japonais dévoile les écouteurs WF-SP800N plus spécifiquement tournés vers la pratique de l'activité sportive. A cette fin, les écouteurs profitent d'un protection contre la sueur et la pluie via leur certification IP55 qui empêchera également les infiltrations de poussière.

Dotés de la même puce Bluetooth assurant la stabilité de la connexion, ces nouveaux écouteurs ne lésinent pas sur la qualité sonore avec un traitement du son Extra Bass et une spatialisation 360 Live Audio, tout en profitant de possibilités de personnalisation via l'application mobile Headphones Connect.

Bonne nouvelle, les écouteurs WF-SP800N sont aussi dotés d'une réduction de bruit active totale ou partielle pour s'isoler ou bien ne pas être complètement coupé de l'environnement immédiat.

Pilotables d'un toucher du doigt sur l'écouteur droit, ils sont compatibles avec Google Assistant et Alexa et pourront faire office de kit mains libres. Leur étui de protection sert aussi de système de charge assurant jusqu'à 18 heures d'écoute (avec réduction, 26 heures sans, les oreillettes promettant 9 heures de fonctionnement) et 10 minutes de charge assureront 60 minutes d'écoute pour les gens pressés.

Les écouteurs Sony WF-SP800N seront disponibles en juillet prochain pour un tarif d'environ 200 € les positionnant sur le segment haut du marché.

