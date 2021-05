Sony WF-1000XM4 : les caractéristiques et le prix des écouteurs TWS ANC avant l'heure

Le lancement des nouveaux écouteurs TWS avec réduction de bruit de Sony est imminent et leurs caractéristiques ainsi que leur prix se dévoilent dès à présent.

Après les très bons WF-1000XM3, le groupe Sony s'apprête à renouveler ses écouteurs sans fil TWS haut de gamme avec une nouvelle version WF-1000XM4 qui s'est révélée peu à peu ces derniers mois.

Le site WinFuture fait le point sur les caractéristiques et en livre le tarif attendu avant même leur officialisation qui devrait intervenir sous peu. On sait déjà que le design des oreillettes sera plus arrondi que la version précédente, avec les coloris classique blanc ou noir.

Les écouteurs seront certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures et à la sueur et embarqueront une nouvelle puce Sony V1 pour assurer une réduction active de bruit (ANC) de qualité, comme c'est déjà le point fort de la version actuelle.

Cela n'empêchera pas d'assurer jusqu'à 8 heures de fonctionnement avec ANC activée ou 12 heures sans, tandis que la batterie de l'étui permettra d'ajouter 16 heures d'autonomie.

Ce dernier profitera d'une recharge sans fil Qi et les écouteurs pourront être précisément réglés via l'application mobile Sony Headphones. WinFuture dévoile même le prix des écouteurs Sony WF-1000XM4 : 279,90 € avec quelques variations selon les taxes appliquées dans les différents marchés européens.