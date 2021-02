Sony WF-1000XM4 : à quoi ressembleront les prochains écouteurs sans fil avec ANC

Les écouteurs TWS WF-1000XM3 de Sony sont considérés comme une référence sur le marché par la qualité de leur système de réduction de bruit active et leur finition.

Présents sur le marché depuis un moment, ils devraient donner lieu à une nouvelle génération WF-1000XM4, si l'on suit la nomenclature de la marque qui a déjà lancé son casque couvrant WH-1000XM4.

Sony WF-1000XM3

L'image apparue sur le Web montre une oreillette avec embout silicone et évent, marquée d'un logo Sony doré placé sur le côté (et bien visible quand les oreillettes sont portées) et d'un élément doré à l'arrière de l'écouteur dont le rôle n'est pas précisé mais qui pourrait correspondre au micro d'annulation des bruits environnants.

Le tout donne un aspect relativement premium mais il reste à voir si l'image est authentique, d'autant plus que d'autres images censées montrer les détails de la boîte ont une typographie un peu douteuse.

Nul doute cependant que Sony va sans doute tenter de renouveler le succès et la qualité de ses écouteurs TWS sur un segment qui reste dominé par Apple et ses AirPods tout en voyant passer de nombreux concurrents attirés par la croissance rapide de ce marché.