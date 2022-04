Sony WH-1000XM5 : qu'attendre du prochain casque à réduction de bruit active ?

Les casques couvrants avec réduction de bruit active et sans fil de Sony constituent des références sur le marché et le modèle en cours WH-1000XM4 a su trouver son public.

Une nouvelle génération se prépare et les premières informations à son sujet commencent à circuler. Le futur casque Sony WH-1000XM5 devrait reprendre le design de son prédécesseur en l'épurant encore un peu plus.

Les larges coussinets et l'arceau épais devraient procurer plus de confort pour un maintien agréable dans le temps avec toujours un minimum de touches pour activer les fonctions.

On retrouve la mention " NC / Ambient " comme sur le WH1000XM3 et le casque sera proposé en deux coloris : noir ou argent.

Selon TechnikNews, le casque Sony WH-1000XM5 pourrait offrir jusqu'à 40 heures d'autonomie avec réduction de bruit activée, soit 10 heures de plus que le modèle actuel.

Le temps de charge serait également ramené à 3h30 (via le port USB-C) et la réduction de bruit active (ANC) sera améliorée grâce à deux puces dédiées et trois micros. La connectivité avec un smartphone ou un PC se fera en Bluetooth 5.2 et le casque conservera une prise jack 3,5 mm.

Aucune date de lancement n'est donnée et l'on ne sait rien encore du prix du prochain casque de Sony. Il fallait compter près de 400 € pour le WH-1000XM4 et le XM3 à leur lancement.