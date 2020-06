Sony WH-1000XM4 : un lancement avant la fin du mois de juin ?

Le groupe Sony va donner une suite à son excellent casque couvrant Bluetooth WH-1000XM3 avec une évolution attendue sous peu. Le nouveau modèle WH-1000XM4 a commencé à livrer un certain nombre de détails avant une présentation officielle.

Toujours positionné sur le segment haut de gamme, il proposera toujours une réduction active de bruit avec une optimisation adaptant le niveau d'insonorisation au contexte, notamment avec une adaptation dynamique pour pouvoir suivre une conversation.

Il exploitera également une technologie propriétaire LDAC pour un flux haut débit et à faible latence et offrira une belle autonomie de 30 heures. The Walkman Blog a trouvé de nouvelles informations concernant la date et le prix du casque de Sony.

C'est cette fois via une page de Dell Canada que se dévoile une date de livraison : le 23 juin, ce qui pourrait suggérer une annonce officielle dans les prochains jours. Un prix est également indiqué de 499 dollars canadiens (325 € environ), en phase avec l'estimation apparue il y a quelques jours.

La fiche technique visible fournit gloablement les mêmes caractéristiques attendues et l'on devrait retrouver les mêmes coloris Noir ou Argent.