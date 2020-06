Sony WH1000XM4 : les caractéristiques du prochain casque haut de gamme en fuite

Le casque couvrant Bluetooth Sony WH1000XM3 constitue une référence sur le segment du haut de gamme de gamme avec sa réduction de bruit active efficace, sa grande autonomie et son optimisation sonore.

L'évolution WH1000XM4 est donc attendue avec impatience, alors que des références sont apparues ici ou là, préparant son officialisation. Une fiche technique a fait une apparition sur le site de Walmart, détaillant une partie des caractéristiques, à défaut de montrer une image du produit.

Trouvée par TheWalkmanBlog, la fiche évoque un mode de réduction de bruit actif grâce la présence de plusieurs micros pour obtenir une grande clarté d'appel mais aussi une annulation dynamique des bruits environnants pour écouter sa musique sans être dérangé.

Le casque de Sony utilisera la technologie propriétaire LDAC offrant un débit allant jusqu'à 990 Kbps et des drivers de 40 mm avec diaphragmes LCP (polymères à cristaux liquides) et traitement du flux musical par intelligence artificielle pour restaurer les fréquences perdues en compression.

L'autonomie ne sera pas oubliée avec 30 heures annoncées dans la fiche technique, mais aussi un système de charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement avec seulement 10 minutes de charge.

Le contrôle du casque se fera via une zone tactile mais aussi par commandes vocales via la technologie Voice Pickup. Il sera également possible de le relier à deux appareils Bluetooth simultanément.

Le site XDA Developers ajoute qu'il existera une fonction de détection de la voix permettant d'affaiblir temporairement la réduction de bruit pour répondre à une personne avant réactivation automatique.

Si le casque Sony WH1000MX4 ne se montre pas sur la fiche technique, un prix y apparaît : 348 dollars, dans la lignée des tarifs de ce type de casque et sur ce segment haut de gamme.