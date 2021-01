Sony Xperia 1 III : premières images du flagship

De la même manière qu'il a présenté une série Mark II pour ses smartphones en 2020, le groupe Sony doit dévoiler une nouvelle gamme cette année, cette fois estampillée Mark III.

Après avoir évoqué l'existence d'un modèle de milieu de gamme Xperia 10 III, Steve Hemmerstoffet (@OnLeaks) livre les premières informations sur le smartphone premium Sony Xperia 1 III.

Là encore, le design très rectangulaire et allongé du fait d'un ratio 21:9 rappellera les choix esthétiques de la firme, avec un écran cerclé de tranches métalliques et une épaisseur de 8,4 mm, légèrement supérieure au Xperia 1 Mark II, pour des dimensions légèrement plus réduites, conservant pour le reste un aspect très similaire à la version précédente.

L'écran offre une diagonale de 6,25 pouces au ratio 21:9 avec une dalle OLED 4K HDR, des bordures fines mais toujours une fine bande noire en haut et en bas du smartphone par ailleurs sans encoche ni poinçon.

A l'arrière on retrouve un triple capteur photo optimisé par Zeiss avec un module supplémentaire de capture des informations de profondeur et un capteur périscopique. Le leaker note que l'on trouvera sur ce modèle une prise casque et un port pour carte mémoire tandis que le lecteur d'empreintes est logé dans la tranche.

La principale nouveauté sur le Sony Xperia 1 III restera finalement la présence d'un bouton physique programmable sur la tranche, comme sur le Xperia Pro.