Sony Xperia 10 II : le smartphone 21:9 renouvelé en milieu de gamme

Parallèlement au lancement d'un puissant smartphone haut de gamme avec le Sony Xperia 1 mark II, le groupe nippon a décidé de renouveler son modèle de milieu de gamme Xperia 10 qui s'offre lui aussi une nouvelle évolution.

Le nouveau smartphone Xperia 10 II reprend le design tout en longueur de la gamme avec un écran 6" en résolution FHD+ Wide OLED et au ratio 21:9, avec technologie TriLuminos et partage d'écran pour afficher plusieurs applications simultanément.

Doté d'une coque étanche, il propose un SoC Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte microSD, et avec une batterie de 3600 mAh avec les modes Stamina et recharge adaptative Xperia pour en préserver la capacité dans le temps.

On trouvera à l'arrière un triple capteur photo 12 (module principal avec ouverture f/2) / 8 (ultra grand angle 120 degrés) / 8 (téléobjectif) megapixels assurant un usage polyvalent pour la photo mobile.

Comme pour le Xperia 1 II, on retrouve la présence d'une prise jack 3,5 mm sur le Xperia 10 II avec des optimisations audio pour casques filaires et sans fil. Proposé en coloris noir ou blanc et tournant sous Android 10, le Sony Xperia 10 II sera disponible au printemps 2020 pour un tarif de 369 €.