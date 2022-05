Sony dévoile le Xperia 10 IV pour son milieu de gamme

Outre le Xperia 1 IV dans le très haut du panier et avec son zoom optique continu équivalent de 85 mm à 125 mm, Sony renouvelle également son milieu de gamme avec le Xperia 10 IV. Il est forcément à un prix plus abordable.

Point de Snapdragon 8 Gen 1 ici, mais un SoC Snapdragon 695 (compatible 5G) associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. L'appareil affiche sur un écran OLED FHD+ de 6 pouces avec toujours le format 21:9 et taux de rafraîchissement de 60 Hz. L'appareil embarque une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 30 W.

En matière de capteurs photo, le Xperia 10 IV est doté à l'arrière d'un module principal de 12 mégapixels avec capteur Exmor R et optique 27 mm, un ultra grand-angle de 8 mégapixels équivalent 16 mm et un téléobjectif de 8 mégapixels (54 mm). À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels.

Sony souligne que la stabilisation d'image optique (OIS) fonctionne également pour les vidéos avec le capteur principal grâce à la technologie Optical SteadyShot. Il est possible de filmer en 4K à 30 images par seconde.

Le Xperia 10 IV de Sony sera en vente mi-juin

Avec prise en charge de l'audio Hi-Res y compris pour des écouteurs sans fil, l'appareil qui conserve une prise jack 3,5 mm profite d'une technologie DSEE Ultimate pour l'amélioration du son.

Selon Sony, une telle technologie utilise l'intelligence artificielle pour " reproduire les subtilités acoustiques détaillées et les sons haute fréquence clairs souvent perdus lors de la compression audio. "

Certifié IP65 / 68, avec verre Corning Gorilla Glass Victus et pesant 161 g, le Xperia 10 IV de Sony sera - comme le Xperia 1 IV - disponible à partir de la mi-juin, mais à un prix d'environ 499 €.