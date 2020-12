Le Sony Xperia 5, le dongle Xiaomi Mi TV Stick et le Roborock S5 Max en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Sony Xperia 5 qui profite d'un écran OLED de 6,1 pouces, ce qui lui permet une définition de 2520 pixels x 1080 pixels. Ce Sony est équipé d'un SoC Snapdragon 855 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on trouve un triple capteur photo arrière avec les trois modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Ion de 3140 mAh et est compatible avec la charge rapide.

Profitez du smartphone Sony Xperia 5 à 399 € au lieu de 799 € chez la Fnac !



Continuons avec le dongle Xiaomi Mi TV Stick qui vous permettra de profiter des contenus vidéo en streaming et VOD sur votre téléviseur. Ce dongle Xiaomi Mi TV Stick exploite un processeur quadcore ARM Cortex-A53 épaulé par 1 à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il possède une connectique micro-USB pour sa charge, intègre une interface Android TV 9, le support de Google Assistant sur la télécommande pour un pilotage de l'interface par requêtes vocales ou encore la compatibilité avec les portails Netflix et Amazon Prime Video. Enfin, le dongle Xiaomi est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2.

Le dongle Xiaomi Mi TV est actuellement proposé à 29 € au lieu de 39 € chez Cdiscount !



Terminons avec l'aspirateur robot Roborock S5 Max qui est équipé d'une navigation exploitant quatorze types de capteurs et des technologies déjà approuvées sur d'autres modèles de la marque. Le télémètre laser à 300 tr/min permet de balayer l'environnement à 360° et pour proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application.

Ce robot aspirateur possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. Il profite également d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur Roborock S5 Max à 374 € chez Rakuten, au lieu de 499 € !



