Sony Xperia 5 II : le smartphone 5G disponible, des écouteurs WF-1000XM3 offerts

Annoncé en septembre, le deuxième smartphone 5G de Sony est désormais disponible en France. Et Sony offre des écouteurs WF-1000XM3 à l'achat du Sony Xperia 5 II jusqu'au 15 novembre.

Le Sony Xperia 5 II (ou Xperia 5 Mark II) est le deuxième smartphone de la marque nippone à assurer une compatibilité 5G grâce à la présence du SoC Snapdragon 865 et de son modem X55.

Le smartphone concentre de nouveau tout le savoir-faire du fabricant avec un bel affichage OLED 6,1 pouces FHD+ offrant un rafraîchissement d'écran de 120 Hz et toujours au ratio étiré 21:9.

Sony reste un des rares fabricants à ne proposer ni encoche ni poinçon dans l'écran en conservant une bande noire au sommet de l'affichage pour loger le module photo avant et les différents capteurs.

A l'arrière, un triple capteur photo 12 + 12 + 12 megapixels (ultra grand angle et zoom) couvrira une large plage d'utilisations au quotidien, avec une optique optimisée signée Zeiss.

On retrouvera à bord une bonne partie des technologies propres à Sony (Eye AF, mode réalisateur optimisé avec CineAlta, puce dédiée Bionz X...) et mettant en valeur son expertise dans d'autres domaines comme le cinéma et la photo.

Le Sony Xperia 5 II est désormais disponible en France au prix de 899 €. Pour son lancement, Sony offre en plus des écouteurs TWS Sony WF-1000XM3 avec réduction de bruit active pour tout achat du smartphone jusqu'au 15 novembre.

Un abonnement de 3 mois à Deezer est également intégré (valable pour tout achat jusqu'au 30 juin 2021) pour découvrir notamment la spatialisation sonore 360 Reality Audio de Sony.

On peut déjà le trouver chez Amazon, Fnac, Darty, CDiscount...