Sony Xperia 5 IV : le nouveau fleuron compact se révèle

Sans offrir toutes les options de l'ultra premium représenté par le Xperia 1 IV, le nouveau smartphone Sony Xperia 5 IV présenté au salon IFA 2022 veut offrir une expérience de qualité toujours très tournée vers la photo et la vidéo mais dans un format plus compact.

L.'écran OLED passe à 6,1 pouces et offre une résolution FHD+ et rafraîchissement 120 Hz mais conserve le format étiré 21:9 et promet une luminosité améliorée de 50% par rapport à la génération précédente.

Protégée par du verre renforcée Gorilla Victus et certifiée IP68 la protégeant des aspersions et immersions courtes, la coque recèle un SoC Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie de 5000 mAh pour une autonomie étendue, avec charge rapide (50% en 30 mn) et pour la première fois le support de la charge sans fil.

Une partie photo renforcée par l'Eye AF

La partie photo comprend à l'avant un module 12 megapixels et à l'arrière et un triple capteur photo arrière de trois modules 12 megapixels pour du grand angle, ultra grand angle et téléobjectif x2,5.

Tous les capteurs intègrent l'Eye AF (attribut du Xperia 1 IV) pour une mise au point précise des visages et l'Object Tacking pour des images nettes même en mouvement. Il sera également possible de réaliser du ralenti vidéo en 4K 120 ips.

Pour le son, la prise jack 3,5 mm est préservée et le smartphone supporte l'optimisation DSEE Ultimate et la compatibilité LDAC.

Le smartphone Sony Xperia 5 IV arrivera sur le marché durant ce mois de septembre 2022 au prix de 1049 € et en coloris noir, vert ou blanc écru.