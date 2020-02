Sony Xperia L4 : le smartphone allongé au format 21:9 pas cher

Inaugurée début 2019, la nouvelle gamme de smartphones Xperia de Sony profite d'un format allongé 21:9 voulant sublimer l'expérience multimédia. Ce design va du haut de gamme jusqu'à des modèles plus abordables comme le nouveau Sony Xperia L4, tout juste annoncé.

Equipé d'un affichage 6,2 pouces FHD+, il reprend l'aspect de grand rectangle épuré de la gamme et offre une configuration légère avec un SoC Helio P22 de MediaTek associé à 3 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, extensible par carte mémoire.

Le Sony Xperia L4 propose un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 megapixels, un ultra grand angle de 5 megapixels et un capteur de 2 megapixels pour capturer les données de profondeur et réaliser des effets bokeh de qualité en mode portrait.

Clichés et vidéos pourront être capturés en 21:9 et offrir ainsi une belle restitution sur l'écran du smartphone. Fonctionnant sous Android 9, il embarque une batterie de 3850 mAh avec charge rapide USB-PD et optimisation Xperia Adaptive Charging pour la préserver dans le temps.

Le smartphone Sony Xperia L4 sera commercialisé durant le printemps 2020 au prix de 199 €.