Sosh propose la fibre à 14,99 € par mois pendant un an !!

Le bon plan du jour concerne la filiale d'Orange, Sosh, qui propose de nouvelles offres sur son forfait fibre. En effet, vous pourrez profiter de la boite Sosh fibre à 14,99 € par mois seulement pendant un an, puis le prix variera à 29,99 € par mois. Ce forfait est sans engagement, et le prix de la location de la box est inclus. Cette offre est valable jusqu'au 29 mars 2021 à 8h00.

En choisissant cette offre, vous aurez un accès très haut débit à la fibre sur le réseau Orange jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi avec le raccordement à la fibre offert (un technicien se déplacera chez vous) et une Livebox 4. Vous disposez également des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 destinations internationales, par contre si vous souhaitez des appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et DOM il faudra souscrire à une option au prix de 5€ par mois supplémentaire.

En ce qui concerne l'accès aux chaînes de télévision, Sosh propose 2 possibilités. Vous disposez de base d'un accès gratuit à l'application " Appli TV d'Orange " qui propose 72 chaînes sur mobile, tablette et PC/Mac… mais pas sur votre télévision. Si vous souhaitez en plus regarder directement sur votre télévision, il faudra débourser 5 € par mois, ce qui vous donnera un accès à " Appli TV d'Orange ", mais également à un décodeur TV à connecter sur votre télévision avec 160 chaînes offertes, dont plus de 70 en HD.

À noter que Sosh propose de vous rembourser jusqu’à 100 € de frais de résiliation si vous êtes encore engagé chez un autre fournisseur.

Si votre logement ne vous permet pas la fibre, Sosh propose également un forfait ADSL à 14,99 € par mois pendant un an, puis à 19,99 € par mois !

N'hésitez pas à consulter la concurrence avec Red by SFR et son forfait fibre qui propose 3 options gratuites et un mois offert pour seulement 25 € par mois sans variation de prix et sans engagement, mais aussi Bouygues Telecom qui propose trois forfaits fibres à partir de 15,99 € par mois pour répondre à tous les besoins.