Sosh propose enfin un nouveau boitier TV 4K à ses abonnés

L'opérateur low-cost Sosh, filiale d'Orange met à jour son matériel : fini le décodeur TV Play qui datait de 2013 et bonjour le player TV4 hérité des abonnements proposés chez Orange.

Tous les abonnés à l'option TV (facturée 5€ par mois) de Sosh depuis le 6 juillet reçoivent désormais ce nouveau boitier TV. Cela concerne les abonnés fibre et ADSL.

Sosh propose également à ses clients actuels de profiter d'une évolution en échangeant leur ancien décodeur pour la player TV4, moyennant 10€ de frais de prise en charge.

Le player TV4 prend en charge les technologies Ultra HD 4K et Dolby Atmos et est livré avec la nouvelle télécommande Bluetooth capable de piloter le boitier même lorsqu'il n'est pas dans le champ de vision, un avantage comparé aux télécommandes infrarouges.

Autre intérêt du boitier sur l'ancien : il est possible de le connecter en Wi-Fi au routeur et peut ainsi être positionné plus facilement dans une autre pièce, sans nécessiter de tirer un câble Ethernet. Il permet également d'accéder à tous les services de la TV d'Orange y compris les services de SVOD et intègre un enregistreur de 80 Go.

Sans qu'il ne s'agisse là du dernier matériel en date d'Orange, l'évolution pour les utilisateurs de Sosh est plutôt notable, l'ancien boitier Play affichant des performances datées.