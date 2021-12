Sosh propose un nouveau forfait mobile en Série limitée à moins de 10 euros par mois !

Depuis la fin du Black Friday, la situation est assez calme dans l'univers impitoyable des forfaits mobiles.

Sosh, filiale d'Orange, en profite donc pour lancer un nouveau forfait mobile avec 20 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois. Ce dernier est valable jusqu'au 27 décembre 9h.

Rien de révolutionnaire donc, mais toujours un forfait assez équilibré, avec un prix inférieur à 10 € pour une quantité de data suffisante. Le vrai argumentaire en faveur de ce forfait reste bien entendu de disposer de l'excellente et reconnue qualité du réseau d'Orange, mais à prix réduit.

Rappelons que les deux précédents forfaits restent disponibles, avec un forfait mobile 60 Go à 13,99 € par mois, et un forfait mobile 80 Go à 14,99 € par mois, valables jusqu'au 20 décembre 2021 à 9h.

Ces trois forfaits sont sans engagement et sans variation de prix même après un an. Ils intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 20, 60 et 80 Go de data utilisables en France (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France (débit réduit au-delà) 10, 8 et 10 Go de data utilisables en Europe



Rappelons que Sosh propose gratuitement de nombreuses options :

présentation du numéro

signal d’appel

double appel

réception de messages vocaux par mail

SMS de notification des appels en absence



Découvrir les 3 forfaits mobiles Sosh en Série limitée



Et du côté de la concurrence signalons Free Mobile et son forfait 70 Go à 9,99 € par mois, Cdiscount Mobile et ses 4 forfaits avec smartphone Samsung ou iPhone, et RED avec 30, 70, 100 et 130 Go à respectivement 10, 13, 15 et 19 € par mois sans oublier B&You avec 30, 70, 100 et 130 Go à respectivement 9,99, 12,99, 14,99 et 18,99 € par mois .