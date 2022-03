Sélection de bons plans avec la souris Logitech MX Master 2S mais aussi sur OPPO, Xiaomi, Apple, ASUS

Aujourd'hui, nous mettons en avant la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui profite de 40 % de rabais sur le site de la Fnac.

De type sans fil, elle est dotée d'un capteur optique de haute précision Darkfield avec une définition entre 200 et 4000 PPP. Ses piles rechargeables (500 mAh) offrent une autonomie de 70 jours. De plus, elle intègre la double connectivité soit avec la clé USB Logitech Unifying ou avec la technologie Bluetooth. Et enfin, vous profiterez d'une molette pour le pouce pour un défilement horizontal.

La souris sans fil Logitech MX Master 2S est au prix de 60 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur internet :

Smartphone

Écouteurs

Apple AirPods 3 à 155 € avec le code RAKUTEN10





TV

LG OLED55C15 à 1768 € avec le code RAKUTEN10





Montre connectée

Apple Watch 7 à 325 € avec le code RAKUTEN10





Écran PC

Clavier

Souris

Accessoire PC



Et d'autres bons plans qui sont disponibles sur notre site comme les ventes flash d'Amazon avec -38% SteelSeries, -46% Anker, jusqu'à -500€ ASUS, jusqu'à -250€ Dell ou encore les 5 offres de folies avec les Huawei FreeBuds Pro, le realme GT Master, les Xiaomi Mi Band 6.