Des prix de folie pour trois bons plans avec une caméra de sécurité, une souris et un bracelet connecté

Commençons par la souris filaire SteelSeries Rival 3 qui a un design simple. Elle est totalement noire et sa coque est résistante à l’épreuve du temps. Le châssis est confortable et la souris affiche un poids de 77 g. On remarque 6 boutons, dont la molette, et aussi 3 zones d’éclairage RGB paramétrables via son application. Sous la souris, on note la présence d'un capteur TrueMove de PixArt et ses 3 larges patins pour assurer une bonne glisse.

Son capteur optique permet une précision de 8500 DPI. Le logiciel Rival 3 permet de configurer la souris entièrement. Ses connecteurs ont une durée de vie de 60 millions de clics.

La souris SteelSeries Rival 3 est au prix de 30 € au lieu de 40 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



Continuons avec le bracelet connecté Huawei Band 4e en promotion sur le même site e-commerce.

Il est équipé d'un écran tactile AMOLED de 0,96 pouce et avec une définition de 160 x 80 pixels. Le bracelet est étanche jusqu'à 50 mètres (5 ATM) et embarque une batterie de 91 mAh ce qui permet une autonomie maximale de 9 h.

Le Huawei Band 4e peut se connecter à un smartphone grâce à sa connectivité Bluetooth 4.2 et pour remplir les fonctions habituelles comme avec les notifications pour les appels. Il propose 9 modes de sport et possède un moniteur de fréquence cardiaque et un oxymètre.

Sur le site d'Amazon, le bracelet connecté Huawei Band 4e est au prix exceptionnel de 22 € au lieu de 40 €, toujours avec la livraison gratuite pour les abonnés Prime.



Finissons avec la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home 1080p qui perd 50 % de son prix sur le site de Boulanger.

Blanche et très discrète, elle offre une vision à 360° horizontale et 96° à la verticale pour une protection complète de la maison. Elle offre aussi une vision nocturne grâce à son ouverture en f/2,1 associée à un illuminateur infrarouge qui augmente sa visibilité.

De plus en basse lumière, vous profitez pleinement des couleurs. Vous avez la possibilité aussi de stocker vos images sur une carte SD ou directement sur un NAS. La caméra s'associe avec l'application Mi Home de chez Xiaomi.

Sur le site de Boulanger, vous profitez de la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home 1080p au prix de 20 € au lieu de 40 € prix de lancement avec la livraison gratuite.



