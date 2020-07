L'US Space Force dévoile son logo et sa devise

En tout début d'année, Donald Trump avait présenté le logo de l'US Space Force. Une sixième branche des forces armées des États-Unis qui a officiellement vu le jour fin 2019 sous l'impulsion du président américain.

La mission de l'US Space Force est de protéger les intérêts nationaux des États-Unis dans le domaine de l'espace. Il faut croire que le logo présenté en début d'année - et sa ressemblance avec le logo de Starfleet dans Star Trek - n'était pas la version finale.

Dévoilée cette semaine, la mouture finale reprend le symbole du delta utilisé par les forces aériennes de l'armée américaine et l'organisation spatiale de l'Air Force avant la célèbre série de science-fiction Star Trek créée en 1966.



La présentation du nouveau logo est accompagnée de quelques explications (et il faut avoir de l'imagination...), avec par exemple au centre du delta, l'Étoile polaire " pour symboliser la manière dont les valeurs fondamentales guident la mission de la Space Force. "

Quant à la devise de l'US Space Force, c'est Semper Supra pour Always Above (toujours plus haut).